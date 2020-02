Die Leipziger Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die sich mehrfach als Dachdecker ausgegeben haben sollen. Die beiden Tatverdächtigen hatten im Mai 2019 zweimal vorgegeben, für eine örtliche Dachdecker-Firma zu arbeiten, um so an Geld von Hauseigentümern zu gelangen.

Am 21. Mai 2019 klingelten die angeblichen Dachdecker bei einer älteren Dame und boten ihr an, einen vorgeblichen Schaden am Hausdach reparieren zu wollen. Als die 84-jährige Frau bei der Bank die geforderten 4.000 Euro abheben wollte, wurde sie durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin darauf hingewiesen, dass es sich hierbei höchstwahrscheinlich um einen Betrug handele. Die Mitarbeiterin informierte daraufhin die Polizei.