Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen hatte den Mann gesucht, weil er in der vergangenen Silvesternacht einen Polizisten angegriffen haben soll. Über einen längeren Zeitraum hinweg waren Beamte am Connewitzer Kreuz von mehreren Personengruppen mit Flaschen, Silvesterknallern und Gegenständen beworfen worden, teilte das LKA mit. In dem Zusammenhang soll der gesuchte Mann in Höhe der Karl-Liebknecht-Straße 167 "mit seinen Händen auf den behelmten Kopf eines Polizeibeamten eingeschlagen und den Beamten weggeschoben haben", so die Polizei. Dies begründe den Tatvorwurf des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstands gegen eben jene.