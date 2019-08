Ein Einsatz der Polizei beim Auftritt der Band "Feine Sahne Fischfilet" am vergangenen Freitag auf dem Highfield-Festival hat bei Twitter für Unmut gesorgt. Ausgelöst hatte die Diskussion ein Tweet, der zeigte, wie die Polizei während des Konzerts das Publikum filmte.

User stellten unter anderem die Verhältnismäßigkeit der Videoaufnahmen in Frage und kritisierten mögliche Verletzungen von Persönlichkeitsrechten der Konzertbesucher. Ein User fühlte sich an den Verfassungsschutzbericht zu dem #wirsindmehr-Konzert in Chemnitz im vergangenen Jahr erinnert. Das Konzert war damals ins Visier der sächsischen Verfassungsschützer geraten, weil "Feine Sahen Fischfilet" und anderen Bands vorgeworfen wurde, mit ihren Auftritten für ihre Ziele zu werben. "Feine Sahne Fischfilet" wurde vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft.