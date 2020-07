In Florenz klickten jetzt die Handschellen: Italienische Zielfahnder nahmen den mutmaßlichen Schützen einer Schießerei in der Eisenbahnstraße Leipzig fest.

In Florenz klickten jetzt die Handschellen: Italienische Zielfahnder nahmen den mutmaßlichen Schützen einer Schießerei in der Eisenbahnstraße Leipzig fest.

In Florenz klickten jetzt die Handschellen: Italienische Zielfahnder nahmen den mutmaßlichen Schützen einer Schießerei in der Eisenbahnstraße Leipzig fest. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rund vier Monate nach einer Schießerei auf der Eisenbahnstraße in Leipzig ist der mutmaßliche Schütze Aymen A. gefasst worden. Wie die Leipziger Polizei am Donnerstagabend mitteilte, wurde der 25 Jahre alte Mann von italienischen Zielfahndern in Florenz verhaftet. Beamte des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA) hatten den Tatverdächtigen dort ausfindig gemacht.

Zuvor war ein erster Versuch der Festnahme Anfang Juli in Delitzsch gescheitert. Damals konnte der Verdächtige über den Balkon seiner Wohnung aus der 4. Etage fliehen. Der Mann soll am 9. April in der Leipziger Eisenbahnstraße mehrere Schüsse auf einen 47-Jährigen abgegeben und ihn dadurch schwer am Hals verletzt haben. In dem Straßengeebiet war im November 2018 eine Waffenverbotszone eingerichtet worden.