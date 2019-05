Polizeikontrolle auf Campus in Leipzig verärgert Studenten

Eine Polizeikontrolle am Dienstag auf dem Campus der Universität Leipzig hat zu Irritationen geführt. Der Studentenrat hat sich über die Kontrolle beschwert, da unter anderem die Universitätsleitung nichts von der Maßnahme wusste. So seien mehrere Studenten durchsucht worden und wurden unter anderem dazu veranlasst, ihre Schuhe auszuziehen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gab es an diesem Tag eine Schwerpunktkontrolle der Einsatzgruppe "Bahnhof/Zentrum". Ziel war die Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Innenstadt und rund um den Leipziger Hauptbahnhof. Die Kontrolle wurde von Beamten der Bundes- und Landespolizei mit der Unterstützung der Diensthundestaffel durchgeführt. Letztere nahm laut Polizeisprecher eine Abkürzung über den Uni-Campus. Dabei habe ein Diensthund angeschlagen, der auf Rauschgift spezialisiert ist. So habe sich ein Anfangstatverdacht ergeben, der Kontrollen nötig machte. Diese blieben aber ergebnislos, so der Sprecher.