Die Leipziger Polizei ermittelt nach dem Brand dreier Autos auf ihrem Dienstgelände im Stadtteil Leutzsch wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Zwei der Wagen waren am späten Sonntagabend vollständig in Flammen aufgegangen, ein dritter wurde beschädigt. Dies teilte das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) in der Nacht mit. Ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, da "vergleichbare Tathandlungen auf eine politische Motivation aus dem linken Spektrum hinwiesen". Die Fahrzeuge waren den Angaben zufolge mit der Aufschrift "Polizeibehörde" markiert. Sie werden vom Leipziger Ordnungsamt genutzt.

Die beschädigten Fahrzeuge werden vom städtischen Ordnungsamt genutzt. Bildrechte: MDR/Dirk Knofe

Wie ein Sprecher der LKA am Montagmorgen sagte, sei es inzwischen erwiesen, dass die unbekannten Täter ein Loch in einen Zaun geschnitten hatten und dadurch auf das Gelände gelangt waren. Dann steckten sie die zwei Autos auf zunächst unbekannte Weise in Brand. Die Flammen griffen auf ein weiteres Fahrzeug sowie einen Funkmast über. Dieser sei nach wie vor funktionstüchtig, so der Sprecher.



Verletzt wurde durch das Feuer niemand, jedoch entstand hoher Schaden, den das LKA im hohen fünfstelligen Bereich verortet. Die Soko LinX hat die Ermittlungen übernommen.