In dieser gelben Plastikkiste wurden die Barren von Passanten gefunden. Bildrechte: Polizeidirektion Leipzig

Die Polizei Leipzig sucht nach den Eigentümern einer Kiste voller Silberbarren. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurde der Koffer bereits am 16. August von Passanten in einem Gebüsch nahe der Naundorfer Straße gefunden. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine Hinweise auf die Eigentümer oder einen möglichen Diebstahl ergeben.