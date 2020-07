Die Leipziger Polizei will Versäumnisse bei der Vorbeugung von Fahrraddiebstählen aufarbeiten. Deshalb hat sie nach eigenen Angaben eine zeitlich begrenzte Taskforce mit 26 Beamten eingerichtet. Die Beamten sollen die Erfassungsbögen aus den Fahrradgeschäften abarbeiten, in die Datenbank einspeisen und Inventur machen. Künftig wolle man der Aufgabe "mit mehr Nachdruck begegnen", hieß es von der Polizei.

Die Polizei reagiert damit auf Kritik, dass die Fahrradregistrierung zu langsam gehe. Dazu hatten sich Inhaber von Fahrradgeschäften in Leipzig geäußert und der MDR ist dieser Kritik daraufhin nachgegangen. Werden gestohlene Räder bei Ermittlungen wiedergefunden, können sie deshalb ihren Eigentümern nicht zugeordnet werden. Dabei ist in Leipzig die Fahrradkriminalität und deren Bekämpfung besonders wichtig, denn entgegen des bundesweiten Trends steigen die Zahlen in der Messestadt: "Leipzig ist ein Hotspot für Fahrraddiebstähle. In den letzten zehn Jahren haben sich die Zahlen um 100 Prozent erhöht", sagte Kriminaldirektor Bernd Buchwald MDR SACHSEN. 2019 wurden in ganz Sachsen nach Angaben der Polizei mehr als 21.000 Fahrräder als gestohlen gemeldet. Mehr als die Hälfte der Diebstähle geschah in Leipzig.