Die Polizei hat am Dienstagvormittag im Tagebau Vereinigtes Schleenhain einen besetzten Bagger geräumt. Wie ein MDR SACHSEN-Reporter berichtete, wurden die Klimaaktivisten mit einer Seilwinde vom Bagger geholt. Die Räumung sei friedlich, aber mit großem polizeilichen Aufwand abgelaufen. Zwischenzeitlich hatten sich laut Reporterangaben rund 50 Teilnehmer des Klimacamps in Pödelwitz an der Tagebaukante versammelt, um ihre Solidarität mit den Baggerbesetzern zu demonstrieren. Mit Trommeln und Sprechchören wie "Pödelwitz bleibt" protestierten sie gegen die Braunkohle-Verstromung.

Mehrere Klimaaktivisten aus dem Klimacamp in Pödelwitz unterstützten die Baggerbesetzer lautstark. Bildrechte: MDR/Roland Kühnke