Der mutmaßliche Brandstifter eines Hochhauses in Leipzig-Grünau ist gefasst. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, sitzt der 31-Jährige Leipziger bereits seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft. Der Mann gestand Anfang Februar diesen Jahres in einem Mehrfamilienhaus in der Offenburger Straße Feuer gelegt zu haben. Er setzte eine Abstellkammer und drei Fußabtreter vor verschiedenen Wohnungstüren in Brand. Auch für einen Kellerbrand in einem benachbarten Wohnhaus von Ende Januar soll er verantwortlich sein. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ereignisse hatten im Winter zu großer Verunsicherung bei den Bewohnern des Elf-Geschossers geführt. Es kamen keine Personen zu Schaden.