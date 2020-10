In einer Wohnung in Leipzig ist eine Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden. Nähere Angaben zu Todesursache oder den Umständen wollten die Ermittler derzeit nicht machen. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es von der Polizei.