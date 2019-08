In Leipzig sind seit Anfang August 22 Fälle bekannt geworden, in denen sich Betrüger als falsche Polizisten ausgegeben haben. Das sagte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf MDR SACHSEN. Die Betrüger würden sich dabei am Telefon als Beamte ausgeben und vorgeben, dass Schmuck und Bargeld zu Hause nicht sicher seien, sondern besser der Polizei übergeben werden sollten. In einem Fall erschlich ein Täter von einer 78 Jahre alten Rentnerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag.