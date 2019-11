Im Fall der in Leipzig niedergeschlagenen Mitarbeiterin eines Immobilienunternehmens hat die Polizei bislang keinen Täter ermittelt. Das sagte Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar in Dresden. Am Sonntagabend hatten zwei vermummte Männer bei der Frau geklingelt und sie mit Faustschlägen ins Gesicht traktiert.



Stunden später wurde auf einer linken Internetplattform ein Beitrag veröffentlicht, den die Polizei als Bekennerschreiben wertet. "Die Sache war gut vorbereitet. Täter haben wir noch nicht identifiziert", erklärte Kretzschmar. Die Polizei Leipzig ermittle "in alle Richtungen, habe auch Ansätze". Details nannte Kretzschmar nicht.