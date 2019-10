Ein Polizeieinsatz im Leipziger Stadtteil Connewitz hat am späten Mittwochabend für Behinderungen gesorgt. Betroffen war auch der öffentliche Nahverkehr. Ein Polizeisprecher bestätigte MDR SACHSEN am Donnerstagmorgen den Einsatz. Eine Gruppe Jugendlicher habe mit Pyrotechnik hantiert. Da die Polizei wegen der Ereignisse in Halle und wegen des Lichtfestes in Leipzig sowieso mit vielen Kräften im Einsatz war, habe man die Personen sehr schnell kontrollieren können. Die Störer seien teilweise vermummt gewesen und hätten die Beamten angegriffen. Unbeteiligte Augenzeugen werteten den Polizeieinsatz wiederum als recht hart und die Situation als durchaus beängstigend.



Der Polizeisprecher sagte, eine Auswertung erfolge am Donnerstagvormittag. Ob auch Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden sind, sagte der Polizeisprecher nicht.