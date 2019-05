Der Einsatz eines Gerichtsvollziehers hat am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in der Leipziger Südvorstadt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte einen Haftbefehl gegen einen 35-Jährigen vollstrecken. Der sei daraufhin aggressiv geworden und habe sich in seiner Wohnung verschanzt. Zudem habe er den Angaben zufolge gegenüber den Polizeibeamten massiven Widerstand angedroht.