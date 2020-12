Die Polizei in Leipzig bereitet sich auch in diesem Jahr auf einen größeren Einsatz an Silvester vor. Es gehe diesmal vor allem darum, die Corona-Regeln und das von der Stadt Leipzig erlassene Ansammlungsverbot durchzusetzen, hieß es. Deshalb seien in der Stadt und im Umland verstärkt Polizeistreifen unterwegs. Die Einsatzkräfte würden von der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei unterstützt.

Böllerverbot in drei Zonen

In drei Zonen gilt ein Böllerverbot: In der Innenstadt, auf dem Lindenauer Markt, am Connewitzer Kreuz ist das Zünden von Feuerwerkskörpern untersagt. Das Ordnungsamt hat unterdessen mitgeteilt, dass es keine angemeldeten Versammlungen oder Demonstrationen zu Silvester und Neujahr gebe. Kontrollen würden punktuell und an Schwerpunkten wie dem Connewitzer Kreuz durchgeführt, so die Polizei.

Aufruf im Internet

Im Internet und auf Plakaten im Stadtteil war unter dem Motto "Freiheit für alle Antifas" dazu aufgerufen worden, Silvester zum Kreuz zu kommen. Die Aufrufe seien bekannt, teilte die Polizeidirektion mit. Damit Maßnahmen transparent würden, seien Lautsprecherwagen im Einsatz, auch Fahrzeuge zur Ausleuchtung, Wasserwerfer und Absperrgitter stünden zur Verfügung. Die Polizei kündigte an, Menschenansammlungen "frühzeitig" vermeiden zu wollen.

Krawalle vor einem Jahr

Vor einem Jahr war die Lage an Silvester am Connewitzer Kreuz in Leipzig eskaliert. Polizisten wurden angegriffen. Die Behörden stuften die Attacken als Linksextremismus ein. Es gab allerdings auch Kritik am Polizeieinsatz und an der Kommunikation der Polizei.

