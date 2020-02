Unweit einer Grundschule in Leipzig-Connewitz ist am Freitag ein Beutel mit verdächtigem Inhalt gefunden worden. Der Hausmeister habe die Polizei informiert, sagte Sprecherin Katharina Geyer MDR SACHSEN. Der Beutel habe Böller, Lunten und ein Päckchen mit wahrscheinlich pulvriger Substanz enthalten. Deshalb sei auf dem Hildebrandtplatz ein Sperrkreis von 40 Metern gezogen worden. Spezialkräfte des LKA rückten an und nahmen das Päckchen mit. Der Spielplatz wurde inzwischen wieder freigegeben. Größere Einschränkungen für Anwohner gebe es nicht.