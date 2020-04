Zwei schwere Verkehrsunfälle beschäftigen die Polizei in Leipzig. In Leipzig-Grünau stießen am Sonntagvormittag eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Laut Polizei wurde dabei die Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie wurde mit Verletzungen in das Universitätsklinikum gebracht.



Bereits am Sonnabend kurz vor Mitternacht hat sich ein schwerer Pkw-Unfall im Leipziger Osten ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein betrunkener Autofahrer in der Wurzener Straße mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte der Pkw gegen einen Zaun und einen Oberleitungsmast. Der 33-jährige Beifahrer erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.