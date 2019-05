Leipzig bekommt sachsenweit die meisten neuen Polizisten

Die von der sächsischen Regierung angekündigten 1.000 zusätzlichen Polizisten sollen vor allem in den Großstädten eingesetzt werden. Wie Innenminister Roland Wöller der "Leipziger Volkszeitung" sagte, werden bis 2022 in Leipzig 230 und in Dresden 200 weitere Stellen geschaffen. Der CDU-Politiker betonte, es handle sich um einen effektiven Personalzuwachs, da die Altersabgänge bereits herausgerechnet seien.



Den hohen Anteil Leipzigs an den neuen Stellen begründete Wöller mit dem Status der Stadt als Kriminalitätsschwerpunkt in Sachsen. Zudem sei der linksextremen Szene im Stadtteil Connewitz bisher nicht im notwendigen Maße begegnet worden.