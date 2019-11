Kurz vor dem 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November besucht US-Außenminister Mike Pompeo mehrere Schauplätze der friedlichen Revolution. Dazu wird er heute Nachmittag auch in Leipzig erwartet.

Dort will sich Pompeo mit seinem Amtskollegen Maas über "internationale und bilaterale Themen" unterhalten. Dabei dürften unter anderem die Konflikte in der Ukraine sowie in Afghanistan, Syrien und um das iranische Atomprogramm eine Rolle spielen. Danach steht dann ein gemeinsamer Besuch der Nikolaikirche auf dem Programm. Dort ist auch ein Treffen mit Zeitzeugen geplant.

Wegen des Besuchs von Pompeo müssen sich die Leipziger am Nachmittag auf Sperrungen im Stadtgebiet einstellen. Unter anderem wird es temporäre Absperrungen am Alten Rathaus, am Nikolaikirchhof sowie in der Grimmaischen Straße geben. Jeden Ort in der Innenstadt unkompliziert zu erreichen, sei daher nicht immer möglich, teilte die Polizei vorab mit.