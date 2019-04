Porsche in Leipzig fertigt Achsen für E-Macan selbst

Erst im März hatte Porsche den Grundstein für den E-Macan-Bau gelegt. Dafür investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Euro, unter anderem in einen neuen Karosseriebau. Etwa 300 Arbeitsplätze sollen dazukommen. Zudem soll ein neues Presswerk in Halle entstehen. Derzeit besteht die Stammbesetzung in Leipzig aus ungefähr 4.300 Mitarbeitern.