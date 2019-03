Porsche will in Leipzig Hunderte Leiharbeiter entlassen

Als in der vergangenen Woche der Grundstein für ein neues Porsche-Werk in Leipzig gelegt wurde, sprachen die Unternehmensvertreter von einer einzigartigen Standortenwicklung. Es sei immerhin die fünfte Produktionserweiterung in Leipzig. In den kommenden Jahren wolle das Unternehmen hier den Macan mit Elektroantrieb fertigen. "Porsche freut sich auf das E-Auto, Beschäftigungssicherung und leichten Personalaufbau", sagte Knut Lofski, der Betriebsratsvorsitzende von Porsche Leipzig. Kleiner Zusatz: "Wir haben eine Stammbelegschaft, die muss man absichern."

Diese Sicherheit gilt offenbar nicht für die Leipziger Leiharbeiter, die rund ein Drittel der über 6.300 Beschäftigten am Standort ausmachen. Gleich mehrere Hundert von ihnen dürfen nach den Betriebsferien im August nicht zurück ins Werk kommen. Sie werden entlassen. Nach Angaben des Unternehmensprechers für das Werk Leipzig, Christian Weiss, soll eine Nachtschicht in der Montage gestrichen werden. Von der Entlassung seien aber nicht alle Leiharbeiter betroffen. "Wir sprechen von einer mittleren dreistelligen Anzahl", so Weiss. Die Stammbeschäftigten seien zudem nicht von den Kündigungen betroffen. Diese haben eine Beschäftigungssicherheit im Werk Leipzig bis 2021.

Ein Porsche Panamera schwebt durch die Montagehalle im Werk Leipzig. Bildrechte: dpa

Porsche konnte seinen Umsatz konzernweit im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent steigern, er lag bei knapp 26 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu stieg der Gewinn um nur drei Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro. Die Rendite ist im Verhältnis also geringer ausgefallen. Weil der Vorstand in Stuttgart damit nicht zufrieden ist, hat man deshalb nun ein Sparprogramm verordnet. Bis 2025 will Porsche an allen Standorten sechs Milliarden Euro einsparen. Das hätte nach Unternehmsangaben auch mit den hohen Kosten in der Branche zu tun. Der Einstieg in die Elektromobilität, die Umstellung auf den neuen Abgasteststandard und die Suche nach digitalen Geschäftsfeldern würden Porsche Millarden kosten.



Den Personalabbau in Leipzig begründet Weiss allerdings nicht mit dem neuen Sparprogramm. Vielmehr sei die Nachfrage nach den Modellen Panamera und Macan zurückgegangen, die hier seit Jahren produziert werden. "Wenn ein Fahrzeug ganz neu ist, wird es auch anders abgefragt. Mit der Zeit geht die Nachfrage eben zurück", so Standortsprecher Christian Weiss zu MDR SACHSEN. Vor allem die Nachfrage aus China sei rückläufig.