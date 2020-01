Hauptabsatzmärkte für den Sportwagenbauer sind in China und den USA. Doch 2018 erreichte Porsche in Deutschland sowie im gesamten europäischen Markt mit einem Plus von jeweils 15 Prozent in 2019 die stärkste Steigerung. In Deutschland wurden knapp 31.600 Fahrzeuge ausgeliefert, in Europa fast 89.000 Fahrzeuge.