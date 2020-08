Porsche hat seinen Fuhrpark um neue Modelle der Panamera-Reihe erweitert. Das gab der Stuttgarter Konzern am Mittwoch während der Weltpremiere im Livestream bekannt. Das neue Modell Panamera Turbo S übertreffe die Fahrleistungswerte des bisherigen Panamera Turbo deutlich, so der Porsche-Konzern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 315 km/h.

Wie der Porsche-Konzern weiter mitteilte, werden die neuen Panamera-Modelle, die zwischen 90.000 und 180.000 Euro kosten, ab Mitte Oktober an die Händler geliefert. Der Porsche-Konzern mit Sitz in Stuttgart hatte 2019 nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 25,5 Milliarden Euro.

Das preisintensive Hybrid-Sportauto mit mehreren Hundert PS wird im Porsche-Werk in Leipzig gefertigt. Knapp 500 Roboter und rund 200 Mitarbeiter pro Schicht arbeiten daran. Derzeit wird das Porsche-Werk Leipzig zum fünften Mal erweitert, um eine große Halle für den Karosseriebau des Elektro-Macan.

Während der Durchschnittsverbrauch an Kraftstoff aller in Deutschland zugelassenen Pkw laut Bundesverkehrsministerium bei 7,4 Litern auf 100 Kilometer liegt, verbrauchen die Panamera-Modelle 8,8 bis 11 Liter auf 100 Kilometer. Die kombinierten Emissionswerte der Panamera-Reihe liegen bei etwa 200 Gramm pro Kilometer. Auch hier führt der Turbo S die Statistik an: mit einem Wert von etwa 250 Gramm pro Kilometer. Laut Umweltbundesamt lag der durchschnittliche Emissionswert für Pkw im Jahr 2018 bei knapp 150 Gramm pro Kilometer.