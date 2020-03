Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gibt eine Jury die Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse am Donnerstag um 9:05 Uhr im Radio bekannt. Erstmals in der 16-jährigen Geschichte der Veranstaltung werden die Preise nicht öffentlich vergeben. Die Leipziger Buchmesse wurde in der vergangenen Woche wegen des Coronavirus abgesagt.