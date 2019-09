Film ab! In der Schaubühne Lindenfels in Leipzig feierte die Dokumentation "Grenzenlos" am Montag Premiere. Bildrechte: Moritz Arand

Am Montagabend hat die Dokumentation "GrenzenLos - Wolfgang Stumph auf Spurensuche" in Leipzig Premiere gefeiert. In der Schaubühne Lindenfels wurde der Film einem geladenen Publikum und einzelnen Protagonisten, die extra für die Premiere angereist waren, zum ersten Mal gezeigt. Die MDR-Produktion erzählt in verschiedenen Episoden die Geschichten von Menschen, die vor 30 Jahren aus der DDR geflüchtet sind oder mit den Flüchtlingen in unmittelbarem Kontakt waren. Grundlage der Erzählung bilden Fotografien der Protagonisten, die im Sommer 1989 entstanden sind.

"Nah am Menschen sein"

"Es war eine Zeitreise und eine Lehrstunde", erklärte Schauspieler und Kabarettist Stumph im Vorfeld der Premiere MDR SACHSEN. "Das Wichtigste war, ganz dicht an den Menschen zu sein und zu zeigen, wie grenzenlos ihre Träume damals waren und ob ihre Hoffnungen aufgegangen sind."

"Weil ich die Freiheit haben wollte"

Aufgegangen sind die Hoffnungen für Katrin Riemay. 1989 ist sie über Prag in den Westen geflohen. Sie saß im letzten Zug, der damals die Stadt verlassen hat. Auf die Frage, was nach ihrer erfolgreichen Flucht am schwersten für sie gewesen ist, antwortet sie: "Eigentlich war nichts schwer. Es lag nur noch an mir, dass ich weiterkomme. Früher hat immer einer gesagt, was ich darf und was nicht." Das sei nach der Flucht vorbei gewesen, resümiert die Apothekerin, die heute wieder in Quedlinburg wohnt. Katrin Riemay floh mit dem letzten Zug, der von Prag noch Hof fuhr. Heute lebt und arbeitet sie wieder in Quendlinburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Während der Dreharbeiten mit den Erinnerungen von damals konfrontiert zu werden, sei eine Herausforderung gewesen. "Ich war damals 20 - so jung und so unbedarft. Über das was ich getan habe, habe ich damals nicht nachgedacht. Es war sehr mutig. Aber das habe ich damals nicht gesehen", erzählt sie. "Wenn ich daran denke, dass mein Sohn das heute machen würde… Ich verstehe jetzt auch, was ich meinen Eltern zugemutet habe", so Riemay weiter. Aber sie würde es immer wieder tun. Warum? "Weil ich die Freiheit haben wollte."

Stille Helden zeigen

Der Dokumentarfilm erzählt viele solcher bewegenden Geschichten aus dem Sommer 1989. Nah dran, ohne zu stark zu kommentieren und wertungsfrei. "Es war manchmal sehr bewegend, so dass nicht klar war, ob vor oder hinter der Kamera zuerst die Tränen laufen", erinnert sich Wolfgang Stumph an die Dreharbeiten. Regisseurin Jana von Rautenberg ergänzt im Publikumsgespräch: "Wir haben die weniger berühmten Szenen dieser Zeit gezeigt. Uns waren die stillen Helden wichtig."

"Wir müssen Empathie lernen"

Und heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, wie steht es um die Einheit des einstmals geteilten Landes? Stumph sieht die gegenwärtige Zerstrittenheit nicht zwischen den Menschen. "Die Unsicherheit entsteht durch den Streit, den die Politik unter sich entfacht. Ihre Unentschlossenheit macht die Menschen unsicher. Sie werden überhäuft mit Meinungen, die häufig nicht der Sache wegen geäußert werden, sondern aus parteipolitischen Gründen", meint der Dresdener. Deswegen sei das Land ein wenig stehen geblieben. "Wir sind sehr mit uns selbst beschäftigt." Aus diesem Grund sei es wichtig, sich gegenseitig die Geschichten von damals zu erzählen, "um Empathie zu lernen". Gut gelaunt: Schauspieler und Kabarettist Wolfgang Stumph vor der Premiere im Interview. Bildrechte: Moritz Arand

Fortsetzung folgt?