Ich appelliere an alle in unserer Stadt, an die Leipziger und Leipzigerinnen, an die Gäste: Bitte haben Sie Verständnis für die Maßnahmen. Sie fallen uns nicht leicht. Es wird mit Sicherheit diejenigen geben, die dies kritisieren, die das für übertrieben halten. Es wird diejenigen geben, die das zu wenig finden, die noch mehr erwarten - Stichwort Schulen, Stichwort Kita.

Burkhard Jung Oberbürgermeister der Stadt leipzig