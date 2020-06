Am Nachmittag haben Studierende der Universität Leipzig mit einem Protest auf Probleme in der Lehrerausbildung aufmerksam gemacht. Mit Fahrrädern trafen sich Studierende und Dozenten auf dem Campus der Erziehungswissenschaften und fuhren als Korso zum Rektorat der Universität.

Hintergrund der Aktion sind dem Studierendenrat zufolge Stellenstreichungen und eine Erhöhung des Arbeitspensums der Dozenten. Felix Fink vom Studierendenrat Leipzig sagte: "Jeder Dozierende, der Seminare gibt, muss eine gewisse Anzahl an Stunden jede Woche lehren und Seminare geben. Bisher waren das 16 Semesterwochenstunden, diese Anzahl soll aber auf 20 Stunden erhöht werden. Das erachten wir als viel zu hoch."

Mit einer einfachen Rechnung will Fink das Problem deutlich machen: Ein Dozent, der 20 Semesterwochenstunden als Lehrperson arbeite, gebe zehn anderthalbstündige Seminare. "Im Schnitt nehmen 30 Studierende an den Seminaren teil und schreiben dann eine Hausarbeit. Der Dozent ist demnach für 300 Studierende in diesem Semester zuständig, von der Betreuung bis zu Korrektur der Hausarbeit", rechnet der Student vor. Hinzu kämen das Vor- und Nachbereiten der Seminare.