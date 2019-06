Gesundheitsminister Spahn mit Protesten in Leipzig empfangen

Anlass für die Proteste ist die zweitägige Gesundheitsministerkonferenz der Länder, die am Mittwoch in Leipzig begonnen hat. Spahn verließ gemeinsam mit Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch die Konferenz in einem Hotel, um mit den Demonstranten zu sprechen. "Wir haben gesetzgeberisch begonnen", sagte er. Nun müssten sich die Beschäftigten organisieren. Die Gesundheitsminister der Länder wollen in Leipzig über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen. "Wir brauchen an den richtigen Stellen digitale Helfer", sagte Klepsch im Vorfeld der Konferenz. Sie betonte gleichzeitig, dass Telemedizin nie einen Arzt ersetzen werde. Auch Krankenhaushygiene, Impfpflicht, Regelungen zur Organspende sowie das "Faire Kassenwahlgesetz" könnten Themen sein. Sachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz.