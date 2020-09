Vor dem Leipziger Amtsgericht hat am Dienstag der Prozess um einen getöteten Radfahrer begonnen. Angeklagt ist ein Lkw-Fahrer, er muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der zum Unfallzeitpunkt 61-jährige Fahrer eines Betonmischers soll beim Abbiegen nach rechts einen Radfahrer übersehen haben. Der 44-jährige Radfahrer wurde erfasst und überrollt. Drei Tage nach dem Unfall starb er im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.



Spätere Untersuchungen ergaben, dass der Angeklagte den Radfahrer hätte erkennen müssen. Zu dem Unfall kam es am Vormittag des 15. Oktober 2019 an der Kreuzung Lützner Straße Ecke Plautstraße im Leipziger Stadtteil Schönau.