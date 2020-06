Knapp ein halbes Jahr nach den Ausschreitungen an Silvester am Connewitzer Kreuz in Leipzig steht ein weiterer Prozess gegen einen mutmaßlichen Beteiligten an. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte, muss sich der 29-Jährige vor dem Amtsgericht ab Dienstagmorgen verantworten. Ihm werde ein tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen.