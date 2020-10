Am Leipziger Amtsgericht muss sich ab heute eine Polizistin wegen Geheimnisverrats verantworten. Sie soll Details in einem Mordfall weitergegeben haben. Die Beamtin aus dem Polizeirevier Südwest soll nach einem Mord in Plagwitz vor drei Jahren einer Freundin brisante Ermittlungs-Details weitergegeben haben. Unter anderem soll die inzwischen 30-Jährige erzählt haben, dass das Opfer bei DHL gearbeitet habe, dass ein Polizeihund zunächst in die falsche Richtung gelaufen sei und dass der Täter das Opfer in den Hals gestochen hat. Das Gespräch wurde offenbar in einem Schnellrestaurant mitgehört.



Bei dem Tötungsverbrechen war am 1. Oktober 2017 ein 34-Jähriger vor seiner Haustür getötet worden. Das Verbrechen konnte bislang nicht aufgeklärt werden, noch immer ist eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt.