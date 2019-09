Sie gerieten mit Sohn und Tochter der Thüringer Familie in Streit, der dann eskalierte, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Als der Vater helfen wollte, hätten sie ihn getreten, geschubst und geschlagen. Schließlich habe der Hauptbeschuldigte mit seinem Taschenmesser zugestochen - in Bauch und Oberarm des Mannes. "Die Verletzungen waren potenziell lebensbedrohlich." Das Opfer wurde notoperiert. Die drei mutmaßlichen Mittäter entsorgten die Tatwaffe, sie wurde in einem See gefunden.



Der Hauptangeklagte muss sich vor der Jugendkammer des Dresdner Landgerichts verantworten, einen Prozesstermin gibt es aber bisher nicht. Mit den drei anderen Beschuldigten, einer Dresdnerin und zwei Afghanen, wird sich das Jugendschöffengericht beschäftigen.