Am Amtsgericht Leipzig beginnt am Donnerstag ein Prozess gegen einen früheren Beamten der Justizvollzugsanstalt in der Stadt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich an den rechtsextremen Ausschreitungen im Stadtteil Connewitz im Januar 2016 beteiligt zu haben. Damals waren 300 mutmaßliche Angehörige der rechten Szene durch das linksalternative Viertel gezogen, hatten randaliert und mehr als 110.000 Euro Sachschaden angerichtet. Mehr als 200 Verdächtige wurden angeklagt, die meisten bisher Verurteilten erhielten Bewährungsstrafen.