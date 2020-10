Am Amtsgericht Leipzig muss sich ab Donnerstag ein Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll im April 2018 in Leipzig eine Radfahrerin mit seinem Laster überfahren haben.

Die 16-jährige Schülerin wollte am Morgen eine Kreuzung überqueren, als der 45 Jahre alte Mann mit seinem Lkw rechts abbog. Der Hänger seines Lasters überrollte das Mädchen. Rettungskräfte versuchten, die 16-Jährige minutenlang wiederzubeleben. Sie wurde in kritischem Zustand in eine Klinik eingeliefert, wo sie wenig später starb.