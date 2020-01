Zunächst soll der Vater von der halbwüchsigen Tochter gefordert haben, dass sie in der Öffentlichkeit ein Kopftuch trägt und sie deshalb auch mit einem Messer bedroht haben. Später gab es dann Streit um eine unerlaubte Reise der Tochter nach Berlin. Mutter, Schwestern und Brüder sollen das Mädchen danach in der Wohnung gefesselt und geschlagen haben, sie auch an den Haaren gezogen haben. Das Opfer trug zahlreiche Hämatome davon.