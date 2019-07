Am Dienstag beginnt am Landgericht Bayreuth der Prozess gegen einen marokkanischen Lastwagenfahrer. Er soll laut Anklage die 28-jährige Sophia L. im Juni 2018 ermordet haben, "um zuvor begangene Straftaten zu verdecken".

Wir erwarten, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Als Angehöriger will man sie wissen, auch wenn sie noch so grausam ist.

Die Studentin wollte am 14. Juni 2018 von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen. Von dort wollte sie laut ihrem Bruder Andreas per S-Bahn weiter zu ihrer Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Doch dort kam Sophia nie an.