Am Landgericht Leipzig wird am Mittwoch die Berufungsverhandlung eines angehenden Juristen wegen seiner Beteiligung an den Neonazi-Krawallen in Leipzig-Connewitz Anfang 2016 fortgesetzt. Der 27-Jährige äußerte sich am Dienstag bei Auftakt ausführlich zu den gewalttätigen Ausschreitungen und entschuldigte sich bei den Opfern. Zwei vorangegangene Termine im Juni und August waren kurzfristig wegen Erkrankungen des Angeklagten abgesagt worden. Der 27-Jährige erklärte wie schon in der erstinstanzlichen Verhandlung vor einem Jahr, er sei politisch interessiert und habe 2014 und 2015 mehrere Demonstrationen der fremdenfeindlichen Bündnisse "Pegida" in Dresden und "Legida" in Leipzig besucht.

Beschuldigter räumt Beteiligung an Demo ein

Am 11. Januar 2016 habe er in dem linksgeprägten Leipziger Stadtteil Connewitz gegen Linksextremismus demonstrieren wollen. Er habe vom Hörensagen von der geplanten Veranstaltung mitbekommen und sei, als er in Connewitz ankam, gleichsam in die Demonstration hineingeraten. Ihm sei jedoch "nicht bekannt und nicht bewusst" gewesen, "dass das Stadtviertel in Schutt und Asche" gelegt werden sollte, betonte der Angeklagte. Als er gemerkt habe, dass es eskaliere, sei es ihm "physisch und psychisch" nicht möglich gewesen, den Demonstrationszug zu verlassen.



Das Amtsgericht Leipzig hatte den 27-Jährigen Ende November 2018 zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Zuvor hatte er seine Beteiligung an dem Aufmarsch eingeräumt. Gegen das Urteil legte er Berufung ein. Die Verhandlung vor dem Landgericht wird am 27. November fortgesetzt. Der Anwalt des 27-Jährigen kündigte an, einen Freispruch erwirken zu wollen. Der Fall ist brisant, da die Berufungsverhandlung mit über die berufliche Zukunft des 27-Jährigen entscheidet. Der Angeklagte ist seit dem 1. November 2018 Rechtsreferendar am Landgericht Chemnitz. Laut der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen in Sachsen wird Bewerbern für den juristischen Vorbereitungsdienst die Aufnahme versagt, wenn sie wegen einer vorsätzlich begangenen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt werden. Zudem kann die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst jederzeit widerrufen werden. Ob es dazu kommt, hat das Oberlandesgericht Dresden zu entscheiden.

Langwierige Prozesse laufen

Bei den Krawallen am 11. Januar 2016 waren 250 bis 300 Vermummte bewaffnet mit Holzlatten und Eisenstangen durch den linksgeprägten Leipziger Stadtteil gezogen und hatten einen Sachschaden von 110.000 Euro angerichtet. Der Tatvorwurf lautete auf besonders schweren Landfriedensbruch. Da parallel mehrere Gegenveranstaltungen zu einer "Legida"-Demonstration stattfanden, hielten sich viele Einwohner des linksgeprägten Stadtteils zum Zeitpunkt des Überfalls im Stadtzentrum auf. 215 Tatverdächtige der Krawalle wurden festgenommen. Ihnen wird seit dem 16. August der Prozess gemacht. Allein am Leipziger Amtsgericht stehen dabei 92 Verfahren gegen knapp doppelt so viele Angeklagte an. Bislang wurden zumeist Bewährungsstrafen zwischen zwölf und 18 Monaten verhängt. Vereinzelt wurden - in der Regel ungeständige - Angeklagte auch zu Haftstrafen ohne Bewährung verurteilt.

