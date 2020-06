Am Donnerstag hat am Landgericht Leipzig ein Prozess wegen versuchten Totschlags begonnen. Der 34-jährige Angeklagte soll Mitte Dezember 2019 einen 40-Jährigen mit einem Schnitt in die Halsschlagader lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann konnte nur mit einer Notoperation gerettet werden. Der Attacke vorausgegangen sei eine Auseinandersetzung, die in einer Wohnung in der Leipziger Hildegardstraße begonnen und auf der Straße geendet habe. Wie das Landgericht mitteilte, soll der Angeklagte sein Opfer zudem mit einem Schraubenzieher, einem Messer und einer Holzlatte attackiert haben. Mit einem Ergebnis der Verhandlung wird Anfang Juli gerechnet.