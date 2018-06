Der Prozess um eine einbetonierte Leiche im Leipziger Stadtteil Eutritzsch kommt nicht in Gang. Weil einer der Angeklagten auch zum zweiten Prozesstag am Donnerstag nicht erschien, wurde die Verhandlung unterbrochen. Derzeit berät das Gericht, ob es das Verfahren gegen den Angeklagten abtrennt.



Angeklagt sind drei Männer im Alter zwischen 23 und 49 Jahren. Sie sollen ihr 42-jähriges Opfer im Herbst 2014 in seinem Büro in der Bitterfelder Straße gefesselt, gefoltert und erwürgt haben. Der 49-Jährige soll den Mordauftrag gegeben haben, weil das Opfer wiederholt Geld von ihm verlangt hatte. Er ist des Mordes angeklagt. Seinen beiden mutmaßlichen Mittätern wird gemeinschaftlicher Totschlag angelastet.