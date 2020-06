12.06.2020 | 11:14 Uhr Prozessauftakt wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes am Landgericht Leipzig

Im Oktober 2019 soll ein 22-Jähriger eine Frau in ihrer Wohnung in Leipzig überfallen und vergewaltigt haben. Der Mann leidet an paranoider Schizophrenie und muss sich ab Freitag vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Er soll in einer psychiatrische Einrichtung untergebracht werden.