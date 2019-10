In Leipzig-Leutzsch ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen gekommen. Bis zu 60 Personen sollen daran beteiligt gewesen sein. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, meldeten mehrere Zeugen den Vorfall. Meldungen über Verletzte oder Sachschaden lagen nicht vor.



Aufgrund der Tatumstände geht die Polizei bei den Verdächtigen von Fußballanhängern aus und sieht einen Zusammenhang mit dem am Sonntag stattfindenden Regionalliga-Derby zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und der BSG Chemie. So soll unter anderem Pyrotechnik gezündet worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs.