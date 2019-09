Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig widmet sich in einer neuen Ausstellung dem Thema Luxus. Die Schau spiegelt anhand von über 400 Objekten den Luxus im Wandel der Zeit. Gezeigt wird zum Beispiel der handgefertigte DDR-Nachbau eines Porsches, der berühmte Schwanenfeder-Mantel von Marlene Dietrich oder auch ein Stück Butter - als simples Luxusprodukt der Nachkriegszeit. Ein Extraraum widmet sich dem Thema Luxus in der DDR - zwischen Westpaket und Wandlitz.