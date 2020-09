Alle Corona-Tests in der Erstaufnahmeeinrichtung waren negativ.

Die Quarantäne für die Bewohner einer Erstaufnahmeeinrichtung im Schkeuditzer Stadtteil Dölzig ist wieder aufgehoben worden. Wie das Landratsamt Nordsachsen am Dienstag mitteilte, waren alle rund 300 Corona-Tests der Bewohner und Mitarbeiter bis auf einen negativ. Bei dem Positiv-Fall handele es sich um eine Person aus dem Security-Bereich, die in keinem direkten Kontakt zu den Bewohnern gestanden habe und sich in Quarantäne befinde.