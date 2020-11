Der ARD-Rechtsextremismusexperte und Journalist Olaf Sundermeyer war bei mehreren Großdemos der "Querdenker" dabei, auch in Leipzig. Bildrechte: IMAGO

Frage: Herr Sundermeyer, nach all den Erfahrungen, die Sie nach vielen Großdemonstrationen und anderen "Querdenken"-Veranstaltungen haben, wie beurteilen Sie die Einsatzstrategie der Polizei am Samstag in Leipzig?

Olaf Sundermeyer: Die war erklärtermaßen sehr zurückhaltend, sehr defensiv ausgerichtet. Das ist aber etwas, das wir von anderen Anti-Corona-Demonstration der "Querdenker" in anderen Städten auch schon kennen. Das haben wir in Berlin in ähnlicher Weise bei zwei Großdemonstrationen im August erlebt, wie am Samstag auch in Leipzig. Insofern hat mich das nicht so sehr überrascht.



Überrascht hat mich, dass man aus den Erfahrungen in anderen Städten keine Konsequenzen gezogen hat, nicht gelernt hat zu sagen: "Wir gehen konsequent gegen jene vor, die die Auflagen für diese Versammlung ganz bewusst negieren, die keinen Abstand einhalten, die keine Maske tragen." Man hat bei der zentralen Kundgebung auf dem Augustusplatz tatsächlich zweieinhalb Stunden gewartet, bis die Polizei die Versammlung aufgelöst hat aufgrund der nicht eingehaltenen Auflagen. Das kennen wir auch von anderen Städten. Dass man da sehr zurückhaltend ist, immer wieder einredet, immer wieder Durchsagen macht, sehr viel auch mit den Organisatoren kommuniziert.

Die machen das allerdings zum Konzept, sich dem zu widersetzen. Ich habe auf der Bühne Vortragsredner der "Querdenker" gehört, die sagen: "Wir erinnern sie oder euch jetzt an die Auflagen durch die Polizei, Masken zu tragen, Abstände einzuhalten". Aber jeder, der vor der Bühne steht, kennt dieses Spielchen, dass man sich das anhört, aber sich dem trotzdem widersetzt, weil man ganz genau weiß, dass die Polizei davor zurückscheut, konsequent zu handeln.



Dass sich aus dieser schließlich doch aufgelösten Versammlung eine Menschenmasse in Richtung Leipziger Ring bewegt hat - wo man ja ursprünglich einen Aufzug stattfinden lassen wollte, der nicht genehmigt wurde, um dort hinter einem Wellenbrecher aus Rechtsextremisten und Hooligans, die in der Auseinandersetzung mit der Polizei auf der Höhe des Willy-Brandt-Platzes ein Durchbruch erzwangen, und die friedlich hinter ihnen einströmende Masse dann den Ring betreten konnte - auch das ist keine Überraschung gewesen. Rechtsextremismusexperte Sundermeyer: "Man weiß ganz genau, dass die Polizei davor zurückscheut, konsequent zu handeln." Bildrechte: dpa

Sie sagen, den Wellenbrecher für den Durchbruch bei der Polizei haben Rechtsextremisten, Hooligans gespielt. Ich habe mit einer Kollegin von uns gesprochen, die am Samstag von der Corona-Demo berichtete. Sie schilderte, dass sie zweieinhalb Stunden lang das Ganze als friedliche Demonstrationen erlebte, mit sehr höflichen Menschen, Familien, älteren Ehepaaren, Gruppen von Freunden, die aus ganz Deutschland angereist waren. Die Kollegin hatte anscheinend ein anderes Bild als Sie. Dann haben wir Zuschriften, in denen die Leute sagen, es sei keine Gewalt von Teilnehmern der "Querdenker" ausgegangen, es würden Falschinformationen verbreitet. Wie erklären Sie sich dieses unterschiedliche Bild?

Das ist ja die hybride Strategie, die dahinter steckt. Das haben wir nicht nur in Leipzig so beobachtet, sondern an vielen anderen Orten in Deutschland. Jemand, der völlig unvermittelt auf den Platz kommt - wie ihre Kollegin, das erleben wir übrigens von vielen anderen Journalisten, die in der aktuellen Berichterstattung sind - die stoßen auf die beschriebene friedliche Menge von Menschen, die aus ganz Deutschland, aus Mannheim, aus Heidelberg, aus Erfurt, aus Berlin dorthin gereist sind, sich den "Querdenkern" angeschlossen haben, keine organisierten Hooligans oder Rechtsextremisten sind. Einen Rechtsextremisten zu erkennen, ist nicht so einfach, wie man sich das landläufig vorstellt.

Aber die Protestform, die diese Menschen rund um den Augustusplatz gewählt haben, ist ja, sich ganz bewusst in den Widerstand der Kontaktbeschränkung zu setzen. Es gibt eine sächsische Infektionsschutzverordnung, nach der Abstände eingehalten werden müssen, nach der eine Maske getragen werden muss. Das sind ja auch die Regeln, die die sächsische Polizei durchsetzen musste. Dem setzen sich Menschen offensichtlich friedlich entgegen, indem sie sagen: Wir halten keine Abstände ein. Wir setzen keine Maske auf.