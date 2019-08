Auch für die Initiative Cop Watch Leipzig überschreitet die Polizei hier eine Grenze. Das Vorgehen stelle alle Rumänen unter Generalverdacht und habe nichts mit "kriminalistischer Erfahrung zu tun, sondern mit rassistischen Zuschreibungen. Die Polizei schlägt mit diesem Aufruf in die Kerbe eines weitverbreiteten Antiromaismus, der Vorurteile bestätigt und eine starke stigmatisierende und ausschließende Wirkung für Menschen dieser Gruppe hat. Dies verstößt gegen das Diskriminierungsverbot und ist keine zulässige Ermittlungsmethode im Rahmen der Gefahrenabwehr", erklärt eine Sprecherin MDR SACHSEN.



Zudem gehe es in dem Brief um Straftaten, die in der Vergangenheit liegen. "Es liegt hier also nahe, dass die Polizei im Rahmen der Strafverfolgung handelt und nicht der Gefahrenabwehr", so die Sprecherin weiter. Somit habe die Polizei eine falsche Rechtsgrundlage angegeben. Polizeisprecher Loepki widerspricht den Vorwürfen: "Wir haben an gezielten Punkten gezielt nach bestimmten Personen gesucht und hatten konkrete Hinweise, denen wir konkret nachgegangen sind." Das heiße jedoch nicht, dass alle weiteren Verdächtigen ausgeblendet würden.

Festivalgelände als Tatort: Auf dem Highfield soll es in den vergangenen Jahren vermehrt Diebstähle organisierter Banden gegeben haben. Bildrechte: IMAGO