Am Montagmittag ist in Leipzig eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Lastwagen rechts abgebogen und habe die Frau überrollt. Die Frau sei noch an der Unfallstelle verstorben. Der genaue Ablauf müsse aber noch untersucht werden, betonte eine Polizeisprecherin.