Eine Radfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Leipzig am Donnerstag gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte ein 58 Jahre alter Autofahrer die Frau übersehen, als er von einer Hofausfahrt auf eine Straße in der Nähe des Hauptbahnhofes einbog. Die 50-Jährige starb noch an der Unglücksstelle. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr.



In Leipzig hat es in der Vergangenheit mehrere schwere Unfälle mit Radfahrern gegeben. Allein im vergangenen Jahr kamen sechs Radfahrer ums Leben, viele wurden verletzt. Auch in diesem Jahr gab es bereits zahlreiche Fälle. So wurde im Mai eine Radfahrerin in der Jahnallee in Höhe der Kleinmesse von einem Lkw angefahren. Sie starb noch an der Unfallstelle. Im Juli wurde in Gohlis-Süd ein Radfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt.