Aktionsprogramm Stadt Leipzig will für Sicherheit im Radverkehr sorgen

Fahrradfahren wird in Großstädten beliebter - die Coronakrise hat den Radeltrend noch einmal beflügelt. Die Frage nach der Sicherheit der Radfahrerinnen und Radfahrer wird in immer mehr Rathäusern diskutiert und mit den entprechenden Plänen und Bauprojekten sollen sich Auto, Tram und Rad an den entscheidenden Stellen nicht zu nahe kommen und Unfälle vermieden werden - so auch in Leipzig.