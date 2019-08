Die Stadt Leipzig will am Montag dem Netzwerk zur Förderung des Radverkehrs beitreten. Sie veranstaltet mit der Metropolregion Mitteldeutschland die 6. Mitteldeutsche Radverkehrskonferenz. Zur Runde in der Volkshochschule Leipzig werden rund 40 Experten aus Kommunen, Fachreferaten und von Fahrradvereinen aus ganz Mitteldeutschland erwartet. Große und kleine Kommunen wollen miteinander über umweltfreundliche Verkehrsalternativen diskutieren, Erfahrungen in der Verkehrsplanung austauschen und ihre Kräfte besser bündeln, sagte der Sprecher der Metropolregion Mitteldeutschland, Kai Bieler.